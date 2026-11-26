Предложение связать финансирование Украины с переговорами по долгосрочному бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы получило "немалую поддержку".

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам немецкого лидера, его новая инициатива по оказанию помощи Украине получила поддержку многих союзников по Евросоюзу.

Мерц подчеркнул, что поддержка Киева на фоне войны с Россией и переговоры о долгосрочном бюджете ЕС - тесно взаимосвязанные вопросы.

"Если Европейский Союз что-то финансирует, то делает это как Европейский Союз. А этот Европейский Союз состоит из 27 членов, а не 23 или 24,", - заявил канцлер ФРГ.

Кроме того, Мерц напомнил партнерам, что помощь Украине направлена на то, чтобы как можно скорее завершить российскую агрессию.

По его мнению, ни одна европейская страна не заинтересована в появлении новых потоков украинских беженцев в случае, если российская агрессия затянется на годы.

Накануне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен публично поддержал инициативу Мерца относительно Украины. По мнению политика, Евросоюз не должен утверждать следующий долгосрочный бюджет без согласия всех стран-членов на участие в финансировании Украины.

В то же время глава правительства Чехии и президент Кипра выступают против привязки помощи Украине к финансированию государств-членов Евросоюза.