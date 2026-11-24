Германия станет первой страной, которой Украина предоставит доступ к боевой цифровой экосистеме DELTA. Письмо о намерениях по сотрудничеству в этой сфере в Берлине подписали министры обороны Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Документ касается развития, внедрения и применения цифровой боевой экосистемы DELTA.

Соглашение открывает новый этап масштабирования украинских оборонных технологий в рамках инициативы DELTA Lab. Партнеры могут применять DELTA в соответствии с потребностями собственных вооруженных сил, адаптировать ее возможности, приобщаться к разработке новых функций и совместно развивать систему.

В рамках сотрудничества Германия планирует содействовать дальнейшему развитию DELTA через IT-коалицию для Украины и другие механизмы. В то же время использование системы немецкой стороной не будет предусматривать передачу боевых или других оперативных данных Сил обороны или доступ к ним.

"Украина имеет технологические решения, испытанные на фронте. DELTA - это уникальная цифровая платформа, которая объединяет планирование, управление операциями, анализ обстановки. Немецкая технологическая экспертиза поможет развивать и масштабировать возможности системы. Это важный шаг для нашего взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Партнерство Украины с Германией будет укреплять обе наши страны и безопасность всей Европы", - подчеркнул Евгений Хмара.