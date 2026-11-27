У Німеччині ухвалили бюджет з майже 12 млрд євро для України
Бундестаг затвердив бюджет Німеччини з рекордними видатками на оборону - майже 140 мільярдів євро. На допомогу Україны передбачено майже 12 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Новий бюджет Німеччини
Більшістю голосів урядової коаліції 27 листопада Бундестаг затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік. Він передбачає видатки у розмірі 555,9 мільярда євро, що приблизно на 6% більше, ніж у поточному році.
Понад третина видатків основного бюджету припадає на сферу праці та соціального забезпечення. Інвестиції в межах основного бюджету зростуть до 61,8 мільярда євро.
Допомога Україні
Видатки на оборону зростуть майже до 140 мільярдів євро - найвищого рівня з часів завершення Холодної війни. Це пов'язано з війною Росії проти України, гібридними загрозами та загальною ситуацією у світі.
Також бюджет Німеччини на 2027 рік передбачає майже 12 мільярдів євро на підтримку України
Кошти закладені за окремою бюджетною статтею "Зміцнення спроможностей держав, які зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації".
Видатки за цією статтею у 2027 році становитимуть 11,612 мільярда євро проти 11,547 мільярда євро у 2026 році, пише видання.
Раніше РБК-Україна писало, що пропозиція пов’язати фінансування України з переговорами щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки отримала "чималу підтримку". Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Крім того, збори за експорт зброї та законодавчі обмеження на передачу прав інтелектуальної власності стримують розвиток спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною, каже Мерц.
Для посилення співпраці в ОПК умови потрібно змінювати вже зараз.
Також Німеччина стане першою країною, якій Україна надасть доступ до бойової цифрової екосистеми DELTA.
Лист про наміри щодо співпраці у цій сфері у Берліні підписали міністри оборони України та Німеччини Євгеній Хмара і Борис Пісторіус.