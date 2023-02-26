ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии опровергли конкретные планы заключить оборонный пакт с Украиной

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 26 февраля 2023 15:40
В Германии опровергли конкретные планы заключить оборонный пакт с Украиной Фото: в Германии опровергли конкретные планы заключить оборонный пакт с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Германии, Британии и Франции пока нет конкретных планов о заключении оборонного пакта с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt, об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии.

"В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу (по гарантиям безопасности для Украины - ред.). На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", - заявил он.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщало, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают заключение оборонного пакта с Украиной.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Макрон и Шольц на встрече с Зеленским призвали его начать мирные переговоры с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Великобритания Эммануэль Макрон Олаф Шольц
NEWS
Дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света, - "Укрэнерго"
Дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света, - "Укрэнерго"
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны