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У Німеччині спростували конкретні плани укласти оборонний пакт з Україною

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Берлін, Неділя 26 лютого 2023 15:40
У Німеччині спростували конкретні плани укласти оборонний пакт з Україною Фото: у Німеччині спростували конкретні плани укласти оборонний пакт з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина, Британія та Франція поки що не мають конкретних планів щодо укладання оборонного пакту з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt, про це заявив прессекретар уряду Німеччини.

"Протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання (щодо гарантій безпеки для України - ред.). На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським лідером Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Франція, Німеччина та Великобританія обговорюють укладання оборонного пакту з Україною.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Макрон та Шольц на зустрічі із Зеленським закликали його розпочати мирні переговори з Росією.

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Франція Великобританія Еммануель Макрон Олаф Шольц
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