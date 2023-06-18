В Германии опровергли очередной российский фейк о Буданове

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На днях российские пропагандисты выпустили в сеть новый фейк. Россияне со ссылкой на немецкое издание Stern, заявили, что руководитель ГУР МОУ Буданов якобы находится в коме после обстрела.

Однако сами представители издания заявили, что такой публикации в Stern не существует и никогда не существовало.

"Эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", - пишут журналисты Stern.

Заметим, что последний материал Stern о Буданове вышел еще 28 февраля 2023-го. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины относительно того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

Российские фейки и пропаганда

Недавно россияне хвастались якобы уничтожением восьми танков Leopard в Украине. В подтверждение этого они опубликовали видео, однако оказалось, что захватчики хвастались уничтожением комбайнов, а не танков. При этом уничтожение танков Leopard в Украине не подтверждала ни власть, ни наши союзники.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не может заменить каждый потерянный танк, но нарастит поставки Leopard 1 Украине.

К тому же россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении".

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