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Залужный развенчал российский фейк о своем "ранении"

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 18:15
Залужный развенчал российский фейк о своем "ранении" Фото: Валерий Залужный, главнокомандуюший Вооруженных сил (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный здоров и не получал никаких ранений, о которых рассказывает российская пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полковника ВСУ, блогера Анатолия Штефана "Штирлица" в Telegram.

Полковник показал видео, на котором Залужный благодарит всех украинцев за поддержку и заверяет в победе нашей страны над российскими оккупантами.

"Плохие новости для российской пропаганды! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов", - написал Штефан.

Фейки о ранении Залужного

Напомним, последнее время российская пропаганда активно распространяет вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.

Так, пропутинские СМИ писали писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.

Такие фейки развенчал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, отметив, что Залужный докладывал на вчерашней Ставке верховного главнокомандующего.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный пропагандист Война России против Украины
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