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Россияне похвастались уничтожением танков Leopard, но они оказались комбайнами

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Вторник 06 июня 2023 22:21
Россияне похвастались уничтожением танков Leopard, но они оказались комбайнами Фото: танк Leopard (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Российское Министерство обороны заявило об уничтожении восьми танков Leopard. Однако они оказались опрыскивателями и комбайнами от John Deere.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OSINT-сообщество.

Утром вторника, 6 июня, оккупанты похвастались уничтожением военной техники, которую Украина получила от западных партнеров. оккупанты заявили об уничтожении восьми Leopard.

Однако OSINT-сообщество раскрыло очередную российскую ложь. Уничтоженной техникой действительно оказались комбайны на опрыскиватели фирмы John Deere.

Российская ИПСО

Сегодня в Минобороны России заявили о якобы начале "большомасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. При этом в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в Страткоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Отметим, что ранее замминистра обороны Анна Маляр попросила украинцев не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину". Она отметила, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не намерен.

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