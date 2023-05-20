Россияне распространили фейк об исчезновении Залужного. Минобороны опровергло

Россияне в очередной раз пытаются деморализовать украинцев. На этот раз они запустили фейк о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram .

"Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - сказала Маляр.

По ее словам, российские фейки это типичная информационная технология направлена на деморализацию украинского войска. И отметила, что по времени действия она очень короткая - от нескольких часов до одного дня, ведь информацию легко проверить.

"Сейчас момент распространения понятен - пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", - добавила она.

Слухи вокруг Бахмута

В течение более десяти месяцев российские оккупанты пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Вопреки постоянному давлению со стороны оккупантов, украинские военные не сдаются и продолжают борьбу за независимость своей страны.

Вчера появилась информация о том, что основатель российской ЧВК "Вагнера" признал, что наемники не могут окружить подразделения ВСУ в Бахмуте и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций. А уже сегодня Пригожин заявил, что оккупанты якобы полностью контролируют город.

В то же время украинская сторона решительно опровергает эти заявления, предоставляя свои доказательства. Представитель Восточной группировки войск ВСУ, Сергей Череватый, заявил, что информация об отступлении украинских военных из Бахмута, которую распространяет Пригожин, является неправдой. Он отметил, что украинские подразделения продолжают активные боевые действия в районе Бахмута и остаются на передовой.

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