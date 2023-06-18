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В Німеччині спростували черговий російський фейк про Буданова

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Німеччина, Неділя 18 червня 2023 16:04
В Німеччині спростували черговий російський фейк про Буданова Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Німецьке видання Stern спростувало російський фейк, згідно з яким голова ГУР МО Кирило Буданов нібито знаходиться в комі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Днями російські пропагандисти випустили в мережу новий фейк. Росіяни з посиланням на німецьке видання Stern, заявили, що керівник ГУР МОУ Буданов нібито перебуває в комі після обстрілу.

Однак самі представники видання заявили, що такої публікації у Stern не існує і ніколи не існувало.

"Ця історія - не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів" - пишуть журналісти Stern.

Зауважимо, що останній матеріал Stern про Буданова вийшов ще 28 лютого 2023-го. У ньому наводилася думка глави ГУР України щодо того, чи буде Китай постачати зброю Москві.

Російські фейки та пропаганда

Нещодавно росіяни хизувалися нібито знищенням восьми танків Leopard в Україні. На підтвердження цього вони опублікували відео, проте виявилось, що загарбники хвалилися знищенням комбайнів, а не танків. При цьому знищення танків Leopard в Україні не підтверджувала ні влада, ні наші союзники.

При цьому сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна не може замінити кожен втрачений танк, але наростить постачання Leopard 1 Україні.

До того ж росіяни запускали фейк про зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім писали про нібито його поранення. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення".

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