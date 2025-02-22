В Германии расследуют вероятную диверсию на одном из кораблей ВМС Бундесвера

Вернувшись в порт базы военно-морского флота Вильгельмсхафен на побережье Нижней Саксонии, корабль, предположительно, стал мишенью диверсантов. По данным следователей, была обнаружена попытка загрязнения системы питьевой воды фрегата десятками литров отработанной нефти.

Частной компании из Нижней Саксонии было поручено заполнить систему питьевой воды корабля. Инсайдеры исключают возможность того, что резервуары с питьевой водой могли случайно заполнить неправильно. Вред был ограниченным - немецкие военнослужащие узнали о загрязнении на ранней стадии, что позволило предотвратить существенное загрязнение. Очистка всех систем корабля заняла бы очень много времени.

В Министерстве обороны ФРГ отметили, что в четверг, 20 февраля, был обнаружен "возможный инцидент, связанный с безопасностью на военно-морском арсенале в Вильгельмсхафене". Фрегат Hessen находится там для проведения планового технического обслуживания.

По словам, спикера "обстоятельства инцидента сейчас расследуются ответственными военными и гражданскими следственными органами". Расследование подтвердила полиция Вильгельмсхафена, а также Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD).

На прошлой неделе инспектор военно-морского флота Германии Ян Кристиан Каак заявил, что флот ВМС Германии является мишенью диверсантов. По его словам, "мы видели разрушения, то есть саботаж, в более чем одном подразделении", поэтому на верфях были приняты соответствующие меры.

Он добавил, что попытки диверсий будут не только на кораблях, но и на территории военно-морских баз.