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Над базой в Германии, где обучаются украинские военные, летали неизвестные дроны

Швезинг, Воскресенье 09 февраля 2025 15:29
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Над базой в Германии, где обучаются украинские военные, летали неизвестные дроны Иллюстративное фото: в Германии над базой, где обучаются ВСУ, летали неизвестные дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Над военной базой в немецком Швезинге в январе шесть раз обнаруживали неизвестные дроны. На этой базе проходят подготовку украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Согласно внутреннему отчету, который цитировала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая армия обнаружила неизвестные беспилотники над авиабазой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств, немецким военным не удалось посадить дроны или определить местонахождение пилотов.

Авиабаза в Северном море считается зоной особой безопасности. Там тренируются немецкие солдаты на ЗРК Patriot. Также уже несколько месяцев там проходят подготовку украинские военные.

Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за обучения на системах Patriot, допускают причастность российских спецслужб.

Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотниками. Одно из таких устройств - система HP47, две другие системы также оказались безрезультатными.

Стоит отметить, что это не первые подобные случаи, когда над базами, где обучаются ВСУ, замечают неизвестные дроны.

В частности, над военной базой США "Рамштайн" в Германии в декабре прошлого года фиксировали неизвестные дроны. Также беспилотники замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Кроме того, в ноябре 2024 года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.

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