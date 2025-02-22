У Німеччині розслідують ймовірну диверсію на одному з кораблів ВМС Бундесверу

Повернувшись до порту бази військово-морського флоту Вільгельмсгафен на узбережжі Нижньої Саксонії, корабель, імовірно, став мішенню диверсантів. За даними слідчих, було виявлено спробу забруднити систему питної води фрегата десятками літрів відпрацьованої нафти.

Приватній компанії з Нижньої Саксонії було доручено заповнити систему питної води корабля. Інсайдери виключають можливість того, що резервуари з питною водою могли випадково заповнити неправильно. Шкода була обмеженою - німецькі військовослужбовці дізналися про забруднення на ранній стадії, що дозволило запобігти істотному забрудненню. Очищення всіх систем корабля зайняло б дуже багато часу.

У Міністерстві оборони ФРН зазначили, що в четвер, 20 лютого, було виявлено "можливий інцидент, пов'язаний з безпекою на військово-морському арсеналі у Вільгельмсхафені". Фрегат Hessen перебуває там для проведення планового технічного обслуговування.

За словами, речника "обставини інциденту наразі розслідуються відповідальними військовими та цивільними слідчими органами". Розслідування підтвердила поліція Вільгельмсхафена, а також Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD).

Минулого тижня інспектор військово-морського флоту Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що флот ВМС Німеччини є мішенню диверсантів. За його словами, "ми бачили руйнування, тобто саботаж, у більш ніж одному підрозділі", тому на верфях було вжито відповідних заходів.

Він додав, що спроби диверсій будуть не лише на кораблях, а і на території військово-морських баз.