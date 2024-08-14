На авиабазе НАТО в Германии расследуют возможную диверсию, - СМИ

В Германии расследуют еще одну диверсию. На этот раз на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Там также могли загрязнить питьевую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

В настоящее время идет расследование. Есть информация об одном задержанном.

Отмечается, что на базе свой водопровод, поэтому местные жители не пострадали.

Как сообщает издание, из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта. На ней базируются самолеты-разведчики НАТО.

Не первая диверсия в Германии

Напомним, сегодня издание Spiegel сообщало, что в немецком Кельн-Вани казармы Бундесвера были полностью опечатаны. В настоящее время правоохранители расследуют возможную диверсию.

Есть вероятность того, что водопроводная вода на территории казарм может быть загрязнена, в связи с чем солдатам и сотрудникам приказали ее не употреблять. Жителям района ничего не угрожает, поскольку у военных отдельная система водопровода.

Издание добавляет, что существует возможность проникновения посторонних в казарму.

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