В Германии приземлился самолет с российскими политзаключенными. Шольц сделал заявление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание BILD.

Отмечается, что самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени (23:37 по Киеву, - ред.). Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.

Глава правительства также выступил с заявлениями об обмене заключенными.

"Я желаю тем, кто сегодня все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению" - сказал глава немецкого правительства.

Он назвал нынешний обмен "правильным решением" и отметил, для него это "особый момент".

"Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые в противном случае могли бы находиться в опасности", - сказал Шольц.