The Insider узнал, кого получила и отдала Россия по обмену с Западом
Российская Федерация сегодня провела обмен заключенными с США и Германией. В частности политзаключенных, которых удерживали в РФ, обменяли на российских шпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.
По данным The Insider, Россия и Беларусь уволили в частности политзаключенных:
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Илью Яшина - суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении "фейков" о российской армии, что стало на тот момент самым строгим приговором по этой статье.
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Владимира Кара-Мурзу - активиста и публициста, которого приговорили к 25 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.
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Алсу Курмашеву - журналистку "радио Свобода", которую приговорили за то, что она не пришла сообщить РФ, что она возможный "иноагент".
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Андрея Пивоварова - бывшего главу "Открытой России", против которого возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.
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Олега Орлова - 70-летнего правозащитника, главу "Мемориала", которому инкриминировали написание статьи, в которой он назвал боевые действия России в Украине "тяжелым ударом по будущему страны".
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Александру Скочиленко - девушку, котору задержали за то, что она вставляла вместо ценников товаров в магазине сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителей.
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Лилию Чанышеву - бывшую глава уфимского штаба Алексея Навального. Она стала первой фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" после признания таким ФБК и штабов Навального.
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Ксения Фадеева - бывшую глава штаба Навального в Томске.
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Эвана Гершковича - журналиста The Wall Street Journal, приговоренного в России к 16 годам колонии по статье о шпионаже.
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Рико Кригера - бывшего сотрудника немецкого Красного Креста. Медик был задержан в Беларуси и обвинен по шести статьям. 30 июля 2024 года Александр Лукашенко помиловал Кригера.
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Кевина Лика - 18-летнего парня, который стал первым осужденным за госпредательство школьником в России.
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Демури Воронина - гражданина России и Германии, политолога, фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова.
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Вадима Останина – бывший глава барнаульского штаба Навального.
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Патрика Шебеля – гражданин Германии. В январе 2024 года был задержан в Пулково из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.
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Пола Уилана - американского военнослужащего и бывшего морского пехотинца, которого арестовали в 2018 году, когда он прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. В июне 2020 года он был признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима.
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Германа Мойжеса - юриста, идеолога велодвижения, гражданина Германии и России, которого обвиняли в государственной измене.
Кого получила Россия
В обмен Россия получила киллера из ФСБ Вадима Красикова, а также нескольких заключенных, задержанных за мошенничество и шпионаж.
Так, домой возвращается Вадим Красиков - наемный убийца, ставший исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Германии.
После убийства Хангошвили Россия отрицала всякую причастность к нему, но The Insider удалось найти настоящее имя "Соколова" и документы, подтверждающие его принадлежность к спецслужбам, после чего он получил в Германии пожизненный срок. После этого Путин перестал скрывать свою связь с Красиковым, назвал убийцу "патриотом" и публично заявил о своем желании обменять его на Эвана Гершковича.
Кто еще вернется в Россию в рамках обмена:
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Супруги Артем и Анна Дульцевы - жили в Словении, выдавая себя за граждан Аргентины по имени Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Их задержали в Любляне. Из изученных данных их биографии они с большей степенью вероятности относятся к нелегалам ГРУ.
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Павел Рубцов - агента ГРУ, который выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса. Его задержала Польша на польско-украинской границе и обвинила в шпионаже в пользу России.
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Роман Селезнев - российский хакер, приговоренный в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.
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Владислав Клюшин - Бостонский суд в США признал его виновным в инсайдерской торговле и назначил ему 9 лет колонии.
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Михаил Микушин - в мае 2022 года суд в Норвегии выдвинул ему обвинения в шпионаже.
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Вадим Конощенок - один из участников контрабандистской сети "Серния". Входящие в эту сеть компании нелегально вывозили высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляли его российским государственным компаниям.
Напомним, мы сообщали, что Россия уволила журналиста WSJ и осужденного морпеха США в рамках обмена.
В то же время в материале РБК-Украина можно подробнее узнать о деле гражданина Германии Рико Кригера и о том, как ему удалось добиться помилования.
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