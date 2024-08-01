Россия освободила журналиста WSJ и осужденного морпеха США в рамках обмена, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Россия освобождает репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в ходе большого обмена пленными между странами", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России в конце марта 2023 года за якобы шпионаж. Его обвинили в том, что корреспондент собирал информацию об "Уралвагонзаводе" по поручению ЦРУ.

Гершкович был приговорен к 16 годам колонии строгого режима в июле 2024 года.

Бывшего морпеха США Пола Уилана арестовали в Москве в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Его приговорили к 16 годам заключения в мае 2020 года.

Большой обмен заключенными

Западные и российские СМИ сообщают о подготовке к большому обмену заключенными между РФ и Беларусью с одной стороны и США, Германией, Словенией и Британией с другой стороны.

Ожидается, что это будет крупнейший обмен политзаключенными и осужденными со времен холодной войны. СМИ сообщали, что Россия может освободить от 20 до 30 заключенных. США и другие страны в свою очередь могут передать Москве осужденных шпионов и незаконных торговцев.

Кто еще может быть в списке обмена

Официально ни одна из сторон не подтвердила обмен. Однако и западные, и российские СМИ сообщают, что Москва освободит осужденных оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина. Также в списках может быть гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активистки Лиля Чанышева и Ксения Фадеева, художник Саша Скочиленко.

Ожидается, что Беларусь освободит немца Рико Кригера. Его приговорили к смертной казни в Беларуси, но недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко помиловал заключенного.

США со своей стороны могут освободить россиянина Александра Винника, осужденного за управление биржей криптовалют BTC-e. Также могут быть освобождены незаконные торговцы Максим Марченко, Владислава Клюшин и Вадима Конощенок.

В сети сообщают, что в Россию уже вернулись супруги Артем и Анна Дульцевы, которые были осуждены в Словении за шпионаж.

Детальнее о возможном обмене и кого могут еще обменять - в нашем материале.