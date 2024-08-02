У Німеччині приземлився літак з російськими політв'язнями. Шольц зробив заяву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання BILD.

Зазначається, що літак зі звільненими в'язнями приземлився в аеропорту Кельн/Бонн о 22 годині 37 хвилин за місцевим часом (23:37 за Києвом, - ред.). Шольц особисто зустрів звільнених у межах угоди з Росією.

Глава уряду також виступив із заявами про обмін ув'язненими.

"Я бажаю тим, хто сьогодні все ще перебуває у російських в'язницях, знайти шлях до звільнення" - сказав глава німецького уряду.

Він назвав нинішній обмін "правильним рішенням" і зазначив, для нього це "особливий момент".

"Ми суспільство, для якого важлива ідея свободи. Ми також повернули німецьких громадян, які в іншому випадку могли б перебувати у небезпеці", - сказав Шольц.