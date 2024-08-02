У Німеччині приземлився літак з російськими політв'язнями. Шольц зробив заяву
Канцлер Німеччини Олаф Шольц побажав звільнення усім в'язням Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання BILD.
Зазначається, що літак зі звільненими в'язнями приземлився в аеропорту Кельн/Бонн о 22 годині 37 хвилин за місцевим часом (23:37 за Києвом, - ред.). Шольц особисто зустрів звільнених у межах угоди з Росією.
Глава уряду також виступив із заявами про обмін ув'язненими.
"Я бажаю тим, хто сьогодні все ще перебуває у російських в'язницях, знайти шлях до звільнення" - сказав глава німецького уряду.
Він назвав нинішній обмін "правильним рішенням" і зазначив, для нього це "особливий момент".
"Ми суспільство, для якого важлива ідея свободи. Ми також повернули німецьких громадян, які в іншому випадку могли б перебувати у небезпеці", - сказав Шольц.
Великий обмін полоненими між Заходом та Росією
1 серпня відбувся масштабний обмін полоненимим між Росією та Білоруссю, а також низкою країн Заходу.
Росія видала Німеччині та США політв'язнів і незаконно засуджених американців та німців. Взамін Москва та Мінськ повернули низку шпигунів, кілера та інших злочинців.
Зокрема, Росія звільнила журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана.
Видання The Insider оприлюднило детальний список імен, які віддала та отримала Росія в рамках масштабного обміну з Заходом.
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