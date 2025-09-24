Германия призвала Европу увеличить помощь Украине после заявления Трампа

Его слова прозвучали после комментариев президента США Дональда Трампа, поддержавшего Киев в намерении вернуть все свои территории.

В интервью Deutschlandfunk Вадефуль отметил, что Трамп осознал провал собственных попыток убедить Владимира Путина завершить войну. По его словам, заявление американского президента свидетельствуют о важности усиления роли Европы.

Сомнения в политике США

Ранее Трамп призывал Украину уступить территории ради мира и демонстрировал открытость в отношениях с Владимира Путиным. Его резкая смена риторики вызвала вопросы о том, изменится ли фактическая политика США.

Эксперты считают, что неопределенность в Вашингтоне может означать рост нагрузки на Европу, которая должна взять на себя больше военной и финансовой помощи Киеву.

Европа готовится к большей ответственности

"Мы действительно должны повзрослеть. Мы можем сделать гораздо больше, и не все страны ЕС выполнили обещания перед Украиной", - сказал Вадефуль. Он отметил, что Европе придется искать дополнительные военные и финансовые ресурсы.

По его словам, слова Трампа полезны для Украины и Европы, так как показывают провал его собственных усилий в диалоге с Путиным. В то же время он предупредил, что усиление безопасности в Европе будет непростым процессом.

Реакция дипломатов

Два чиновника, говоривших с Reuters на условиях анонимности, предупредили, что Трамп, возможно, подает сигнал: теперь Европа должна помочь Украине.

"Похоже, он прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: карты нам ясны. Мы знаем, что делать", - заявил западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы заявил, что комментарии Трампа по поводу Украины были направлены на то, чтобы обозначить изменение позиции и показать, "что он начинает отстраняться, посылая сигнал о том, что это вопрос Европы".

Заявление Трампа

В своем посте Трамп отметил, Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность и потом "пойти еще дальше".

Он уточнил, что это возможно "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО".