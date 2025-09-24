ua en ru
Акции оборонных компаний Европы подскочили после заявления Трампа об Украине

Брюссель, Среда 24 сентября 2025 12:09
Акции оборонных компаний Европы подскочили после заявления Трампа об Украине Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейские оборонные акции резко выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все территории, оккупированные Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп сделал неожиданное заявление вскоре после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Ранее американский лидер предлагал Киеву рассмотреть вариант уступки земель ради мира.

Реакция рынков

Индекс аэрокосмических и оборонных компаний вырос на 1,1% и приблизился к рекордным максимумам. С начала войны России против Украины оборонный индекс увеличился более чем на 200%.
"Смена риторики Трампа в пользу возвращения Украиной территорий выглядит значительным разворотом. Еще недавно он настаивал на земельной сделке с Путиным без Украины", - отметил Нил Уилсон, стратег Saxo Markets.

По его словам, напряженность между НАТО и Россией также стала фактором роста оборонных акций.

Поддержка военных расходов

Оборонные бумаги остаются одним из главных драйверов роста STOXX 600, который с начала года прибавил 9%. Инвесторы делают ставку на рост госрасходов на безопасность в Европе.

В июне страны НАТО обязались тратить 3,5% ВВП на базовую оборону и 1,5% на смежные меры. Это предполагает сотни миллиардов долларов ежегодных расходов против нынешних 2% ВВП.

Рынок компаний оборонного сектора

"Разворот президента США по Украине сегодня подталкивает оборонные акции вверх", - заявил аналитик CMC Markets Йохен Штанцль. Эксперты также напомнили о недавних закрытиях аэропортов в Норвегии и Дании из-за угрозы дронов.

В то же время признаков, что позиция Трампа приведет к изменению политики США или новым санкциям против Москвы, пока нет.

Лидеры роста

BAE Systems, крупнейшая оборонная компания Европы, подорожала на 1,4%. Акции Rheinmetall выросли на 2%, а бумаги Saab подскочили на 5% и достигли максимума с июля.

Испанская Indra прибавила около 3%, Hensoldt - 4,6%. Акции Renk и Leonardo выросли примерно на 3%. Бумаги Thales и Dassault Aviation поднялись в пределах 1,6-1,9%.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную и потом "пойти еще дальше".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Дональда Трампа о поддержке Украины. По его словам, американский президент будет поддерживать Украину до конца.

