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Германия выслала новую группу мигрантов в Польшу: вероятно, это были украинцы

Иллюстративное фото: Германия выслала группу украинцев в Польшу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша заявила о новом инциденте высылки мигрантов из Германии, который произошел на прошлой неделе. Вероятно, речь идет о группе украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Как пишет издание, немецкие журналисты сообщили о том, что в субботу, 15 июня, на пограничном мосту между городами Франкфурт-на-Одере и Слубице немецкие полицейские приказали группе из десятка женщин и мужчин с багажом быстро перейти на территорию Польши.

При этом причину, почему немецкие полицейские приняли такое решение, оставалась неизвестной. 

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что инцидент мог касаться группы украинских граждан, которым немецкая полиция отказала во въезде", - прокомментировал инцидент пресс-секретарь главнокомандующего Пограничной службы Польши Анджей Юзвяк. 

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что подобные действия немецкой полиции “незаконны и скандальны”. 

Он пообещал, что обсудит такую тему с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что это уже не первый случай высылки мигрантов из Германии в Польшу. В частности, 14 июня немецкий полицейский фургон вывез в Польшу группу мигрантов с Ближнего Востока.

На этом фоне между странами возник конфликт. Премьер Польши Дональд Туск провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить вопрос. Немецкая сторона извинилась за инцидент.

К слову, в Словакии изменят условия предоставления жилья беженцам. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

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