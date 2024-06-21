Німеччина вислала нову групу мігрантів до Польщі: ймовірно, це були українці

Як пише видання, німецькі журналісти повідомили про те, що в суботу, 15 червня, на прикордонному мосту між містами Франкфурт-на-Одері та Слубиці німецькі поліцейські наказали групі з десятка жінок та чоловіків із багажем швидко перейти на територію Польщі.

При цьому причина, чому німецькі поліцейські прийняли таке рішення, залишалася невідомою.

"Попередні дані свідчать про те, що інцидент міг стосуватися групи українських громадян, яким німецька поліція відмовила у в'їзді", - прокоментував інцидент прессекретар головнокомандувача Прикордонної служби Польщі Анджей Юзвяк.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що подібні дії німецької поліції "незаконні та скандальні".

Він пообіцяв, що обговорить таку тему з президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.