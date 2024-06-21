Новые условия для беженцев в Словакии будут действовать уже с 1 июля: что изменится

В июне Правительство Словакии внесло поправку в Закон об убежище. Главные изменения касаются условий предоставления жилья, они вступят в силу 1 июля.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sita.sk рассказывает, каких изменений следует ожидать украинским беженцам в Словакии.

Что изменится для украинцев

Изменения в условия оказания помощи инициировали МВД. По их мнению, предыдущая модель поддержки украинцев распространялась на широкий круг эмигрантов, что в долгосрочной перспективе было нежизнеспособно.

Также, по мнению ведомства, желательно, чтобы социально уязвимые мигранты как можно быстрее интегрировались в нормальную жизнь и участвовали в обеспечении основных жизненных потребностей за счет собственных ресурсов.

Согласно новому законодательству мигрант может находиться в учреждении для предоставления убежища максимум 120 дней с момента первого предоставления временного жилья.

Можно ли будет повторно получить помощь с жильем

Эмигрант, который по какой-либо причине утративший статус временного убежища и впоследствии вновь обратившийся за ним, больше не сможет пользоваться бесплатным жильем.

Вместе с тем некоторые общественные организации призывают изменить законодательство, поскольку государство не подумало о нуждах незащищенных слоев населения.

Кто имеет право на продленный срок проживания в приютах:

мигрант, определенный как уязвимое лицо, может находиться в заведениях социального жилья максимум 6 месяцев, при этом его пребывание может быть неоднократно продлено

лицо, достигшее 65 лет

человек с тяжелой инвалидностью, которому предоставляется компенсация на обеспечение гуманитарной помощи

одинокий отец или мать, которые воспитывает ребенка в возрасте до 5 лет

физическое лицо, которое по решению суда лично воспитывает ребенка в возрасте до 5 лет

дети в возрасте до 5 лет

Также в течение 120 дней государство должно выплачивать пособие на проживание эмигрантов. Однако это ограничение не распространяется на уязвимых лиц. Однако, согласно поправке, частное жилье должно и дальше отвечать минимальным требованиям согласно соответствующим правилам.

Отметим, что владельцам частного жилья, предоставляющих убежище беженцам, получают компенсацию. С 1 марта 2024 года ее размер составляет 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев.

Добавим также, что по последним исследованиям Словакия вошла в пятерку стран, где количество украинских беженцев за последние месяцы возросло и сейчас составляет около 120 тыс. человек.