Германия не отправит войска? Мерц сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Соответствующее заявление Мерц сделал в интервью, которое он дал в самолете во время своей первой зарубежной поездки на посту канцлера.

"Мы еще очень далеки от прекращения огня, и еще дальше - от мирного соглашения", - отметил он.

Однако Мерц упомянул о других способах, которыми Германия может предоставить Украине гарантии безопасности или помощь в наблюдении за прекращением огня: "Мы могли бы и в дальнейшем оказывать очень сильную поддержку украинской армии, снабжать ее вооружениями с помощью США в рамках совместных европейских усилий".

По его словам, существует целый ряд возможностей для обеспечения того, чтобы "такое соглашение о прекращении огня было надежно закреплено и чтобы следующее мирное соглашение действительно соблюдалось".

Напомним, что на этой неделе Фридрих Мерц официально был избран канцлером Германии. Назначение состоялось со второй попытки, поскольку во время первого голосования Мерцу не хватило голосов.

Мерц уже отправился в первую зарубежную поездку на должность канцлера Германии. Он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также глава немецкого правительства поедет в Польшу. Он также заявил, что "вскоре" посетит Украину.