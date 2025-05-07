Мерц дал четкий ответ относительно передачи ракет Taurus Украине

Украина может рассчитывать на новое правительство Германии, в том числе и в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц в эфире канала ZDF .

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - ответил Мерц на вопрос о поставке ракет Taurus.

По его словам, в переходный послевыборный период Германия была слишком пассивной на международной арене, однако он намерен активизировать внешнюю политику. В его планах - встреча с премьером Великобритании Киром Стармером, а также сегодняшний разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми он хочет обсудить поддержку Украины.

Кроме этого, Мерц считает, что к дипломатическому формату с участием Германии, Франции и Великобритании следует привлечь и Польшу.