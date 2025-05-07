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Мерц дал четкий ответ относительно передачи ракет Taurus Украине

Среда 07 мая 2025 22:11
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Мерц дал четкий ответ относительно передачи ракет Taurus Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина может рассчитывать на новое правительство Германии, в том числе и в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц в эфире канала ZDF.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - ответил Мерц на вопрос о поставке ракет Taurus.

По его словам, в переходный послевыборный период Германия была слишком пассивной на международной арене, однако он намерен активизировать внешнюю политику. В его планах - встреча с премьером Великобритании Киром Стармером, а также сегодняшний разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми он хочет обсудить поддержку Украины.

Кроме этого, Мерц считает, что к дипломатическому формату с участием Германии, Франции и Великобритании следует привлечь и Польшу.

Передача Украине Taurus

Напомним, ранее Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

В том же числе Мерц не только заявил о готовности поставить вышеупомянутые ракеты, но и предположил, что Украина может применить их для ударов по "Крымскому мосту".

При этом посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что поставка ракет Taurus станет первым испытанием для канцлера Фридриха Мерца. От этого решения зависит лидерство Германии в свободном мире.

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