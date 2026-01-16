ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине не осталось электростанций, которые бы не подверглись ударам РФ, - Шмыгаль

Пятница 16 января 2026 11:36
UA EN RU
В Украине не осталось электростанций, которые бы не подверглись ударам РФ, - Шмыгаль Фото: в Украине не осталось электростанций, которые бы не подверглись ударам РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам российских оккупантов. Выбиты тысячи мегаватт генерации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

Как отметил министр, по объектам критической инфраструктуры Россия работает всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак.

Сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага, подчеркнул Шмыгаль.

"Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом. Несмотря на все это, наша энергосистема остается целостной, диспетчеры "Укрэнерго" имеют контроль над ней, хотя вынуждены применять значительные ограничения на потребление", - сказал он.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых общинах.

По всей стране действуют ограничения как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

"Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовка была провалена. За эти два дня в должности увидел, что слишком много вещей откровенно пробуксовывают. Сейчас будем в оперативном режиме наводить порядок, ускорять процессы", - добавил Шмыгаль.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, российские оккупанты за последнее время нанесли два массированных удара по энергетическим объектам Украины.

В результате таких атак в Киеве наблюдаются значительные проблемы со светом и отоплением. По всей столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

Сегодня российские войска продолжили удары по энергообъектам в Украине.

По данным Минэнерго, обесточивание наблюдаются в Запорожской и Харьковской областях.

Также сегодня в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные отключения света, на остальной территории будут работать жесткие графики. Больше подробностей об отключении света - в материале РБК-Украина.

