"Всего 6 систем": Писториус объяснил, почему Германия не даст больше Patriot Украине

Германия больше не может отправить Украине системы ПВО Patriot. Причина в том, что у Берлина их осталось слишком мало.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Financial Times .

Как пишет издание, всего в Германии насчитывалось 12 единиц ПВО Patriot. Три из них Берлин уже передал Киеву.

Еще две системы были переданы Польше в аренду, и как минимум одна постоянно находится на обслуживании или учениях. Таким образом у страны осталось всего 6 Patriot.

"У нас в Германии осталось всего шесть. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по развитию потенциала, которые нам необходимо выполнить. Мы определенно не можем предоставить больше", - сказал министр.

В то же время Писториус сообщил, что в понедельник в Вашингтоне он должен должен встретиться с главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе встречи они обсудят "дорожную карту" поддержки Европы со стороны США.

Кроме того, Писториус заявил, что обсудит предложение, которое он сделал Хегсету в прошлом месяце. Речь о том, чтобы Германии разрешили купить у США две системы Patriot для Украины.

Также в этом интервью глава немецкого Минобороны сообщил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus.