Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов для помощи Украине

Как рассказал Писториус, в ходе встречи с польским коллегой он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украины.

По его словам, поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые "можно где-то найти". Министр подчеркнул, что нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах.

Писториус отметил, что Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран.

Снаряды для Украины

Напомним, украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, что с начала 2024 года расходы боеприпасов составляют 7:1 в пользу россиян.

На этом фоне президент Чехии Петр Павел в прошлом месяце заявил, что его страна нашла 800 тысяч боеприпасов вне Евросоюза, которые можно предоставить Украине. Но для этого необходимо финансирование.

Недавно глава чешского государства рассказал, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.