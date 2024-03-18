Німеччина та Польща домовилися збільшити виробництво снарядів для допомоги Україні

Як розповів Пісторіус, під час зустрічі з польським колегою він домовився про збільшення виробництва боєприпасів для України.

За його словами, підтримка української армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які "можна десь знайти". Міністр наголосив, що потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах.

Пісторіус зазначив, що Берлін і Варшава працюватимуть над цим з промисловістю обох країн.

Снаряди для України

Нагадаємо, українські захисники зазнають дефіцит артилерійських снарядів. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, що з початку 2024 року витрати боєприпасів становлять 7:1 на користь росіян.

На цьому тлі президент Чехії Петр Павел минулого місяця заявив, що його країна знайшла 800 тисяч боєприпасів поза Євросоюзом, які можна надати Україні. Але для цього потрібне фінансування.

Нещодавно глава чеської держави розповів, що союзники вже знайшли майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.