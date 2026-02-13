Впервые с Холодной войны: в Европе заговорили о создании собственного "ядерного щита"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство отмечает, что ЕС может остаться наедине с Россией, которая имеет крупнейший в мире ядерный арсенал. Сейчас ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании.

Ожидается, что в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальным европейским странам, однако эта перспектива остается непонятной.

"Представьте, что Россия вторглась в Эстонию. Итак, Франция имеет такой расчет: она способна нанести России значительный ущерб, но Россия, несомненно, нанесет значительный ущерб Франции в ответ. Будет ли Париж готов это рассмотреть?", - отметил Павел Повдиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения.

Замена "ядерного зонтика" США доступна не для всех

Издание пишет, что для большинства стран ЕС замена американского "ядерного зонтика" европейским является недоступной. В частности из-за того, что они уже тратят огромные средства на наращивание обычной военной мощи.

Сейчас Франция и Великобритания имеют около 400 развернутых боеголовок, в то время как США и страна-агрессор - около 1670. Париж и Лондон ежегодно тратят вместе около 12 млрд долларов на содержание своего оружия, что равно более чем половине всего оборонного бюджета Швеции.

Инвестиции в мощности

Bloomberg рассказывает, что ряд стран готовы инвестировать в "готовые" мощности, то есть все элементы для создания ядерного оружия в случае необходимости.

Однако даже при таком условии они потребуют атомных электростанций, дорогих и сложных обогатительных установок, а также политической воли нарушить соглашения о нераспространении.

Кроме того, реализация этой формулы зависит от политической стабильности в Британии и Франции, где возможны изменения в правительствах. В частности, во Франции в 2027 году должны состояться президентские выборы, а Марин Ле Пен и ее правая рука Жордан Барделла открыто протестовали против идеи совместного использования ядерного сдерживания.