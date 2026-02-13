ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Впервые с Холодной войны: в Европе заговорили о создании собственного "ядерного щита"

Евросоюз, Пятница 13 февраля 2026 15:55
UA EN RU
Впервые с Холодной войны: в Европе заговорили о создании собственного "ядерного щита" Фото: Эммануэль Макрон и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сейчас Евросоюз зависит от "ядерного зонтика" США, однако из-за непредсказуемой политики американского президента Дональда Трампа европейцы начали искать "план Б".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: От Украины до Индии: Трамп объявил себя спасителем мира от ядерных войн

Агентство отмечает, что ЕС может остаться наедине с Россией, которая имеет крупнейший в мире ядерный арсенал. Сейчас ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании.

Ожидается, что в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальным европейским странам, однако эта перспектива остается непонятной.

"Представьте, что Россия вторглась в Эстонию. Итак, Франция имеет такой расчет: она способна нанести России значительный ущерб, но Россия, несомненно, нанесет значительный ущерб Франции в ответ. Будет ли Париж готов это рассмотреть?", - отметил Павел Повдиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения.

Замена "ядерного зонтика" США доступна не для всех

Издание пишет, что для большинства стран ЕС замена американского "ядерного зонтика" европейским является недоступной. В частности из-за того, что они уже тратят огромные средства на наращивание обычной военной мощи.

Сейчас Франция и Великобритания имеют около 400 развернутых боеголовок, в то время как США и страна-агрессор - около 1670. Париж и Лондон ежегодно тратят вместе около 12 млрд долларов на содержание своего оружия, что равно более чем половине всего оборонного бюджета Швеции.

Инвестиции в мощности

Bloomberg рассказывает, что ряд стран готовы инвестировать в "готовые" мощности, то есть все элементы для создания ядерного оружия в случае необходимости.

Однако даже при таком условии они потребуют атомных электростанций, дорогих и сложных обогатительных установок, а также политической воли нарушить соглашения о нераспространении.

Кроме того, реализация этой формулы зависит от политической стабильности в Британии и Франции, где возможны изменения в правительствах. В частности, во Франции в 2027 году должны состояться президентские выборы, а Марин Ле Пен и ее правая рука Жордан Барделла открыто протестовали против идеи совместного использования ядерного сдерживания.

Напомним, Швеция ведет переговоры с Британией и Францией о предоставлении стране гарантий ядерной безопасности в случае военных действий в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Ядерное оружие
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы