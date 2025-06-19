Испугался Taurus? Путин внезапно заговорил о диалоге с Германией по Украине
Российский диктатор Владимир Путин сомневается, что Германия может сделать больший вклад как посредник в переговорах России с Украиной, чем Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его мнению, посредником должно быть нейтральное государство, а ФРГ сегодня не обладает таким статусом.
"Когда мы видим на поле боя немецкие танки "Леопарды", а сейчас мы смотрим на то, что Германия раздумывает поставлять "Таурусы" (дальнобойные ракеты Taurus. - ред.) для атак на российские территории... возникают большие вопросы. Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, но наши отношения совсем испортит", - сказал глава Кремля.
Путин добавил, что сегодня Россия рассматривает Германию не как нейтральное государство, а как "сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях, как соучастника боевых действий".
В то же время, диктатор отметил, что "мы всегда открыты", если канцлер Германии Фридрих Мерц хочет "поговорить на эту тему, представить какие-то идеи по этому поводу".
Передача Украине ракет Taurus
Фридрих Мерц во время предвыборной кампании неоднократно говорил о вероятности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако ВСУ до сих пор не получили это дальнобойное вооружение.
В конце мая немецкое издание Bild сообщило, что Берлин не принимал решение о поставках Украине Taurus.
Однако президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о поставках этих ракет Украине ведутся.
В начале июня министр обороны ФРГ Борис Писториус официально заявил, что его страна не рассматривает передачу Украине ракет Taurus.
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