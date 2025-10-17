ua en ru
Германия "скептически" относится к переговорам Трампа и Путина в Будапеште

Пятница 17 октября 2025 16:05
Германия "скептически" относится к переговорам Трампа и Путина в Будапеште Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии "скептически" относится к встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В немецком правительстве поставили под сомнение, состоятся ли вообще переговоры.

Там отметили, что ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, вряд ли будет выполнен Венгрией, поскольку целью встречи является поиск мирного решения.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна обеспечит возможность Путина попасть на саммит с Трампом.

Издание отмечает, что Венгрия окружена странами-членами НАТО: Румынией, Хорватией, Словенией и Словакией.

Она также граничит с Сербией и Австрией, а также с западом Украины, причем все страны, окружающие Венгрию, являются участниками МУС, который выдал ордер на арест Путина в 2023 году.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.

Кроме того, Орбан заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин захотел диалога с Трампом, как только услышал о возможности передачи Украине ракет Tomahawk.

