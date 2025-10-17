Германия "скептически" относится к переговорам Трампа и Путина в Будапеште

Правительство Германии "скептически" относится к встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Она также граничит с Сербией и Австрией, а также с западом Украины, причем все страны, окружающие Венгрию, являются участниками МУС, который выдал ордер на арест Путина в 2023 году.

Издание отмечает, что Венгрия окружена странами-членами НАТО: Румынией, Хорватией, Словенией и Словакией.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна обеспечит возможность Путина попасть на саммит с Трампом.

Там отметили, что ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, вряд ли будет выполнен Венгрией, поскольку целью встречи является поиск мирного решения.

В немецком правительстве поставили под сомнение, состоятся ли вообще переговоры.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.

Кроме того, Орбан заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин захотел диалога с Трампом, как только услышал о возможности передачи Украине ракет Tomahawk.