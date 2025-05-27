Германия еще не приняла решение о передаче Украине ракет Taurus, - Bild

Правительство Германии до сих пор не приняло решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как отмечает издание, последние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории России вызвали предположение, что Германия может передать ракеты Taurus.

Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита президента страны Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.

Однако источники в правительстве Германии сообщили Bild, что решение о поставках Taurus до сих пор не приняли. Как отмечает издание, это убирает вес с заявлений Мерца.

"Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью", - считает военный эксперт издания Нико Ланге.