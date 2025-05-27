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Германия еще не приняла решение о передаче Украине ракет Taurus, - Bild

Германия, Вторник 27 мая 2025 22:30
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Германия еще не приняла решение о передаче Украине ракет Taurus, - Bild Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии до сих пор не приняло решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как отмечает издание, последние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории России вызвали предположение, что Германия может передать ракеты Taurus.

Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита президента страны Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.

Однако источники в правительстве Германии сообщили Bild, что решение о поставках Taurus до сих пор не приняли. Как отмечает издание, это убирает вес с заявлений Мерца.

"Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью", - считает военный эксперт издания Нико Ланге.

Передача Украине Taurus

Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что новое правительство Германии якобы решило засекретить поставки оружия в Украину. До этого, во время работы канцелярии Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Между тем посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, который ранее работал в Берлине, отметил, что поставки ракет Taurus станет первым испытанием для Мерца. От этого решения зависит лидерство Германии в свободном мире.

Кроме того, Мерц сообщил, что союзники Украины несколько месяцев назад решили снять ограничения на использование оружия, которое они предоставили. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России.

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