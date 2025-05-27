Німеччина ще не ухвалила рішення щодо передачі Україні ракет Taurus, - Bild
Уряд Німеччини досі не ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як зазначає видання, останні заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території Росії викликали припущення, що Німеччина може передати ракети Taurus.
Дехто припускав, що це рішення може бути оголошене під час візиту президента країни Володимира Зеленського до Берліна в середу, 28 травня.
Проте джерела в уряді Німеччини повідомили Bild, що рішення про постачання Taurus досі не ухвалили. Як зазначає видання, це прибирає вагу із заяв Мерца.
"Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому випадку, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю", - вважає військовий експерт видання Ніко Ланге.
Передача Україні Taurus
Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що новий уряд Німеччини нібито вирішив засекретити постачання зброї в Україну. До цього, під час роботи канцелярії Олафа Шольца, всі дані про допомогу Україні були відкритими та розміщувалися в інтернеті.
Раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
Тим часом посол України в Бразилії Андрій Мельник, який раніше працював у Берліні, зауважив, що постачання ракет Taurus стане першим випробуванням для Мерца. Від цього рішення залежить лідерство Німеччини у вільному світі.
Окрім того, Мерц повідомив, що союзники України кілька місяців тому вирішили зняти обмеження на використання зброї, яку вони надали. Це має дозволити Києву завдавати ударів по цілях у глибині території Росії.
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