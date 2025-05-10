Хотят дать Taurus? У Мерца решили засекретить данные о поставках оружия в Украину
Новое правительство Германии решило засекретить поставки оружия в Украину. При экс-канцлере Олафе Шольце все данные были открытыми и размещались в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как пишет издание, после трех лет широкой прозрачности новое федеральное правительство, по всей видимости, снова будет держать поставки немецкого оружия на Украину в значительной степени в тайне.
"В будущем правительство Германии значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения", - сообщает издание.
Главная цель, как уточняется, "лишить агрессора военного преимущества в войне на Украине". Это часть "тактики ведения войны", направленная на сокращение общественных дебатов по поводу поставок оружия.
"Таким образом правительство канцлера Фридриха Мерца (ХДС) возвращается к практике, которая уже существовала сразу после начала войны при светофорном правительстве канцлера Олафа Шольца", - констатируют журналисты.
В июне 2022 года под давлением общественности правительство Германии приняло решение опубликовать в Интернете подробный список всех поставок оружия. На сегодняшний день все поставленное оружие и его количество указаны на сайте Бундесфера.
Например, в нем говорится, что Германия поставила 25 самоходных гаубиц, 121 танк Leopard, 1050 ударных беспилотников и 478 тысяч артиллерийских боеприпасов.
"Правительство Шольца хотело доказать, что Германия является крупнейшим поставщиком оружия на Украину после США. Последний раз список обновлялся 6 мая, в день назначения нового федерального правительства", - констатируют СМИ.
Каким образом в будущем Бундестаг будет информироваться о поставках оружия, пока не сообщается. В отличие от развертывания солдат, для этого не требуется одобрения парламента.
"Однако парламент, вероятно, будет проинформирован о поставках оружия на секретном заседании Комитета по обороне", - предполагают журналисты.
Что известно о поставках Taurus в Украину
Spiegel отмечает, что изменение курса федерального правительства также оказывает влияние на "чувствительный открытый вопрос" в политике Фридриха Мерца в отношении Украины - будет ли доставлена крылатая ракета Taurus или нет.
Во время предвыборной кампании Мерц подчеркивал, что он готов поставлять оружие, но только в координации с союзниками, которые уже поставляли или имеют подобное оружие. В Европе это Франция и Великобритания.
Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил во вторник во время визита Мерца в Париж, отвечая на вопрос журналиста о возможной поставке немецких Taurus, что они больше не хотят говорить об этом.
"Мы будем честны с украинцами, мы пойдем навстречу их нуждам, но мы будем говорить об этом как можно меньше. Это хорошо для защиты украинцев", - сказал он.
Именно поэтому, по словам Макрона, союзники решили "не давать четкую информацию в некоторых областях".
"Мы не будем говорить о категориях и моделях оружия на каждой пресс-конференции. Потому что вполне может быть, что и российская армия услышит ответ на ваши вопросы", - добавил президент Франции.
"Коалиция решительных" в Киеве
Лидеры "коалиции решительных" прибыли в Киев 10 мая. В нее входят Германия, Великобритания, Франция и Польша.
Она был запущена в марте после конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на их встрече в Белом доме.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что "в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине".
Франция и страны Северной Европы также высказались в пользу безусловного 30-дневного прекращения огня, предложенного Трампом и поддержанного Украиной.
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