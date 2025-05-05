Получит ли Украина Taurus? Посол Мельник о первом тесте для нового канцлера Мерца

Поставка ракет Taurus станет первым испытанием для канцлера Фридриха Мерца. От этого решения зависит лидерство Германии в свободном мире.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью РБК-Украина .

Вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus станет первым испытанием для новой коалиции в Германии.

Мельник напомнил, что именно два года назад впервые публично призвал Берлин передать эти ракеты Киеву. Впрочем, до сих пор правительство Германии, в частности социал-демократы, откладывало это решение, опасаясь эскалации со стороны России.

"Фактически именно социал-демократы саботируют это решение", - заявил Мельник.

По его словам, именно они за время правления канцлера Шольца создали атмосферу страха вокруг передачи Taurus, из-за чего сейчас большинство немцев выступает против.

"Если же это произойдет, можно будет забыть обо всех надеждах на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал", - резюмировал Мельник.

В то же время лидер ХДС Фридрих Мерц, победивший на выборах, во время кампании прямо поддерживал предоставление Украине дальнобойного оружия