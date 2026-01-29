Германия разрабатывает систему обнаружения ракет из-за угрозы ударов "Орешником"

Руководитель космического командования страны Михаэль Траут рассказал, что Германия планирует обеспечить основу для спутниковой системы обнаружения ракет. Он отметил, что это национальный проект, однако Берлин открыт для сотрудничества с европейскими союзниками.

Уменьшение зависимости от США

Сейчас ЕС полагается на космическую систему предупреждения, которую США предоставляют через НАТО, для обнаружения ракет дальнего радиуса действия. Однако непредсказуемость американского лидера Дональда Трампа встревожили европейские страны и побудили их к пересмотру собственного военного потенциала.

"Европа зависела от США во всех аспектах космических возможностей. Есть острая необходимость наращивать некоторые немецкие и европейские суверенные возможности в обнаружении и перехвате ракет. Мы хотим не только иметь возможность обнаруживать ракеты, мы хотим иметь возможность бороться с ними на ранней стадии", - подчеркнул Траут.

Влияние "Орешника"

Кроме того, уязвимость, с которой сталкивается ЕС в сфере обнаружения запусков ракет, подчеркнули и удары российским "Орешником" по Украине.

Россия уже дважды наносила удар этой баллистической ракетой, что вызвало обеспокоенность Европы.

Издание отмечает, что Траут отказался от предоставления каких-либо подробностей относительно сроков или бюджетов проекта, но подчеркнул, что времени на промедление у Европы нет.