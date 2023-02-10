ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, - Моравецкий

Новина українською →
Пятница 10 февраля 2023 14:52
В ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, - Моравецкий Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Страны Европейского союза не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. На наше предложение не было положительной реакции со стороны некоторых стран", - сказал он.

Моравецкий считает, что совместные закупки, были бы в интересах всех стран ЕС, НАТО, а также Украины.

"Но как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о (системах ПВО - ред.) Patriot отодвигалась, так я думаю, что и к теме боеприпасов мы скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - заявил польский премьер.

Напомним, накануне во время европейского турне президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами.

Также украинский президент призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине Польша
NEWS
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм