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Кулеба расстроился неспособности ЕС договориться о поставках боеприпасов Украине

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 17:05
Кулеба расстроился неспособности ЕС договориться о поставках боеприпасов Украине Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Неспособность Европейского Союза реализовать собственное решение по совместной закупке боеприпасов для Украины измеряется человеческими жизнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

По словам главы МИД, ЕС проходит проверку на стратегическую автономию в принятии новых важных решений в сфере безопасности. Однако замедление принятия данных решений измеряется человеческими жизнями украинцев.

" Это проверка того, есть ли у ЕС стратегическая автономия в принятии новых важных решений в сфере безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", - написал Кулеба.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Франция и Польша поспорили, поскольку послы не смогли урегулировать вопрос о том, кто должен получить общие контракты ЕС на покупку боеприпасов для Украины - только местные фирмы или страны, не входящие в блок.

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

Совет ЕС уже утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины.

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