Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Германия усиливает визовый контроль для россиян и призывает к общей позиции ЕС

Иллюстративное фото: Шенген для россиян (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Германия объявила об ужесточении визовых правил для граждан России и призвала страны ЕС выработать общую позицию по ограничениям в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам немецких дипломатов, необходимость более жестких правил возникла на фоне полномасштабной агрессии России против Украины и продолжающихся попыток Кремля использовать мобильность своих граждан в политических целях. Берлин отмечает, что санкционная и визовая политика ЕС должна быть согласованной, ведь различные подходы отдельных государств-членов подрывают эффективность мер.

"Мы усилили национальные правила выдачи виз российским гражданам, однако настоящий эффект возможен только тогда, когда все страны ЕС будут действовать совместно", - отметили в МИД Германии.

Новые ограничения предусматривают более строгую проверку заявителей, а также сокращение категорий россиян, которые могут получить визу. В то же время Берлин подчеркивает, что гуманитарные случаи, в частности выезд оппозиционных деятелей или лиц, подвергающихся преследованиям в РФ, и в дальнейшем будут оставаться приоритетом.

Таким образом Германия стремится не только уменьшить поток российских туристов в Европу, но и усилить политическое давление на Кремль, призывая партнеров в ЕС к консолидированным действиям в рамках Шенгенской зоны.

 

Ограничения для россиян в Шенгенской зоне

"Шенген" - это самая большая зона свободного передвижения в мире. Сейчас Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн человек.

Напомним, ранее ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Эта мера стала вынужденным ответом на рост количества мигрантов и российский шпионаж.

Также ранее сообщалось, что министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши договорились запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в агрессии против Украины.

