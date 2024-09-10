Крайняя мера: ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах

Европейский Союз сталкивается с ростом числа мигрантов и российским шпионажем, что побуждает некоторые страны-члены временно возобновить пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны, которая обычно является зоной свободного передвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шенгенские правила допускают это "в качестве крайней меры" для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности или общественному порядку.

Страны, которые восстановили или ужесточили проверки

Австрия вводит проверки на границе со Словакией и Чехией, срок действия которых истекает 15 октября, а также со Словенией и Венгрией до 11 ноября. В качестве причин назвали давление на систему приема беженцев, а также проблемы безопасности, усугубляемые террористическими группировками и преступными сетями, связанными с войной России против Украины.

Дания проводит проверки сухопутного и морского транзита из Германии до 11 ноября, ссылаясь на террористические угрозы, связанные с войной в Газе и осквернением Корана в 2023 году, а также на риски российского шпионажа.

Франция сослалась на давление на систему приема и угрозы терроризма, введя повторный контроль на своих границах со странами Шенгенского соглашения, который продлится до 31 октября.

Германия планирует ввести более строгий контроль на всех своих сухопутных границах 16 сентября, первоначально он продлится шесть месяцев. В прошлом году страна объявила об ужесточении контроля на своих сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Эти меры, а также контроль на границе с Австрией позволили ей вернуть 30 тысяч мигрантов с октября 2023 года.

Пограничный контроль в Италии продлится до 18 декабря после того, как Рим выразил обеспокоенность по поводу террористической активности, войны России против Украины и рисков насилия, связанных с председательством Италии в G7. Ранее был введен пограничный контроль со Словенией до июня, поскольку мигранты, прибывающие через Балканы, могут быть террористами.

Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенское соглашение, восстановила пограничный контроль в портах, имеющих паромное сообщение с Шенгенской зоной, до 11 ноября, сославшись на операции российской разведки, угрожающие норвежскому экспорту газа или военной поддержке Украины.

Словения установила пограничный контроль с Хорватией и Венгрией до 21 декабря, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Украине, высокую угрозу терроризма и организованной преступности на Западных Балканах.

Швеция ужесточила пограничный контроль до 11 ноября, сославшись на возросший риск насилия, включая антисемитские нападения, после конфликта в Газе.

Финляндия закрыла пункты пропуска на своей сухопутной границе с Россией на неопределенный срок в ответ на всплеск беженцев из третьих стран, который был организован Москвой. Хельсинки также добавил несколько портов в список портов, куда запрещено въезд из восточного соседа.