Німеччина посилює візовий контроль для росіян і закликає до спільної позиції ЄС

Німеччина оголосила про посилення візових правил для громадян Росії та закликала країни ЄС виробити спільну позицію щодо обмежень у Шенгенській зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За словами німецьких дипломатів, необхідність жорсткіших правил виникла на тлі повномасштабної агресії Росії проти України та триваючих спроб Кремля використовувати мобільність своїх громадян у політичних цілях. Берлін наголошує, що санкційна та візова політика ЄС має бути узгодженою, адже різні підходи окремих держав-членів підривають ефективність заходів.
"Ми посилили національні правила видачі віз російським громадянам, однак справжній ефект можливий лише тоді, коли всі країни ЄС діятимуть спільно", - зазначили у МЗС Німеччини.
Нові обмеження передбачають суворішу перевірку заявників, а також скорочення категорій росіян, які можуть отримати візу. Водночас Берлін підкреслює, що гуманітарні випадки, зокрема виїзд опозиційних діячів чи осіб, які зазнають переслідувань у РФ, і надалі залишатимуться пріоритетом.
Таким чином Німеччина прагне не лише зменшити потік російських туристів до Європи, але й посилити політичний тиск на Кремль, закликаючи партнерів у ЄС до консолідованих дій у межах Шенгенської зони.
"Шенген" – це найбільша зона вільного пересування у світі. Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з 27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 млн людей.
Нагадаємо, у раніше низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.
Також раніше повідомлялось, що міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі домовились заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.