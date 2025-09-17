Німеччина посилює візовий контроль для росіян і закликає до спільної позиції ЄС

За словами німецьких дипломатів, необхідність жорсткіших правил виникла на тлі повномасштабної агресії Росії проти України та триваючих спроб Кремля використовувати мобільність своїх громадян у політичних цілях. Берлін наголошує, що санкційна та візова політика ЄС має бути узгодженою, адже різні підходи окремих держав-членів підривають ефективність заходів.

"Ми посилили національні правила видачі віз російським громадянам, однак справжній ефект можливий лише тоді, коли всі країни ЄС діятимуть спільно", - зазначили у МЗС Німеччини.

Нові обмеження передбачають суворішу перевірку заявників, а також скорочення категорій росіян, які можуть отримати візу. Водночас Берлін підкреслює, що гуманітарні випадки, зокрема виїзд опозиційних діячів чи осіб, які зазнають переслідувань у РФ, і надалі залишатимуться пріоритетом.

Таким чином Німеччина прагне не лише зменшити потік російських туристів до Європи, але й посилити політичний тиск на Кремль, закликаючи партнерів у ЄС до консолідованих дій у межах Шенгенської зони.