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Ряд стран ЕС договорились запретить российским военным въезд в Шенгенскую зону

Пятница 20 июня 2025 10:04
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Ряд стран ЕС договорились запретить российским военным въезд в Шенгенскую зону Фото: страны ЕС договорились запретить военным РФ въезд в Шенгенскую зону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши на встрече в Таллинне договорились запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

На встрече также присутствовали еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель службы пограничной охраны Евросоюза Frontex.

"Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им вид на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, несут очень большой риск безопасности для всех нас", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой группы российских граждан останется в силе и после окончания активных боевых действий.

Как работает Шенгенская зона

"Шенген" - это самая большая зона свободного передвижения в мире. Проверки на границе между Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом впервые были отменены в 1985 году.

Сейчас Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн человек. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не снят, а Ирландия не входит в Шенгенскую зону.

Напомним, ранее ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Эта мера стала вынужденным ответом на рост количества мигрантов и российский шпионаж.

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