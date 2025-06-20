Ряд стран ЕС договорились запретить российским военным въезд в Шенгенскую зону

Министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши на встрече в Таллинне договорились запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

На встрече также присутствовали еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель службы пограничной охраны Евросоюза Frontex. "Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им вид на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, несут очень большой риск безопасности для всех нас", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой группы российских граждан останется в силе и после окончания активных боевых действий.