Германия собирается стать ведущим производителем дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра экономики страны Катерины Райхе, которую цитирует Rnd .

"Кто хочет господствовать в воздухе, должен это построить. Германия должна стать ведущим местом для разработки и производства дронов", - заявила она и напомнила о событиях последних дней как в Украине, так и в Германии.

Она отметила, что усиление оборонного потенциала Германии требует быстрого масштабирования производства дронов и обеспечения постоянного технологического развития.

"Для этого мы должны мобилизовать все доступные ресурсы, в частности через новые альянсы - между промышленностью, средним бизнесом, стартапами и научными учреждениями. Безопасность Европы решается также в немецких цехах", - подчеркнула Райхе.

Она подчеркнула, что дроны являются ключевой технологией не только для оборонного сектора, но и для применения в гражданском секторе.

По ее словам, в гражданском секторе беспилотники могут наблюдать и защищать критическую инфраструктуру. В частности, аэропорты, порты, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, подстанции, дата-центры и больницы.