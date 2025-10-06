ua en ru
Германия собирается стать ведущим производителем дронов

Германия, Понедельник 06 октября 2025 22:20
Германия собирается стать ведущим производителем дронов Фото: Германия хочет быстро масштабировать производство дронов (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Германия намерена создать мощную дроновую промышленность. Это позволит поддержать Украину, укрепить обороноспособность и защитить критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра экономики страны Катерины Райхе, которую цитирует Rnd.

"Кто хочет господствовать в воздухе, должен это построить. Германия должна стать ведущим местом для разработки и производства дронов", - заявила она и напомнила о событиях последних дней как в Украине, так и в Германии.

Она отметила, что усиление оборонного потенциала Германии требует быстрого масштабирования производства дронов и обеспечения постоянного технологического развития.

"Для этого мы должны мобилизовать все доступные ресурсы, в частности через новые альянсы - между промышленностью, средним бизнесом, стартапами и научными учреждениями. Безопасность Европы решается также в немецких цехах", - подчеркнула Райхе.

Она подчеркнула, что дроны являются ключевой технологией не только для оборонного сектора, но и для применения в гражданском секторе.

По ее словам, в гражданском секторе беспилотники могут наблюдать и защищать критическую инфраструктуру. В частности, аэропорты, порты, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, подстанции, дата-центры и больницы.

Дроны над Германией

Напомним, 4 октября международный аэропорт Мюнхена вторую ночь подряд останавливался из-за сообщения о появлении беспилотников вблизи взлетно-посадочных полос.

Отметим, вечером 2 октября вблизи мюнхенского международного аэропорта заметили неопознанные беспилотники. Из-за этого работа аэропорта была приостановлена.

Впоследствии аэропорт закрыли, а взлетно-посадочные полосы оказались недоступными для использования из соображений безопасности.

РБК-Украина ранее писало, что среди европейских стран продолжается дискуссия о безопасности неба. Серия случаев с появлением дронов обернулась остановкой работы аэропортов и вызвала волну критики в адрес руководства ЕС.

