Германия усилила воздушную оборону Польши пятью истребителями Eurofighter

Германия разместила пять истребителей Eurofighter на авиабазе в Польше для усиления обороны восточного фланга НАТО. Миссия продлится несколько недель и является ответом на просьбу Варшавы из-за угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

На сегодняшний день Польша играет ключевую роль в поставке западной военной помощи Киеву. При этом на фоне постоянной российской агрессии страна значительно укрепляет свою обороноспособность и модернизирует вооруженные силы.

Именно поэтому еще в январе 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия передислоцирует пять истребителей Eurofighter Typhoon в Польшу.

Теперь эти боевые самолеты базируются на авиабазе Минск-Мазовецкий, расположенной к востоку от Варшавы.

Ранее самолеты осуществляли полеты с немецкой авиабазы в Ростоке, однако с апреля участвуют в миссиях непосредственно над территорией Польши.

Вместе с самолетами в Польшу отправлено около 150 военнослужащих Бундесвера.

Командование Вооруженных сил Польши уже поблагодарило союзников за поддержку:

"Это еще один пример глубокого военного сотрудничества и искренней преданности безопасности Центральной и Восточной Европы", - говорится в официальном заявлении на платформе X (ранее Twitter).

Передислокация истребителей - это не просто логистический маневр, а демонстрация единства и готовности НАТО отвечать на потенциальные угрозы.