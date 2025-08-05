Германия усилила воздушную оборону Польши пятью истребителями Eurofighter
Германия разместила пять истребителей Eurofighter на авиабазе в Польше для усиления обороны восточного фланга НАТО. Миссия продлится несколько недель и является ответом на просьбу Варшавы из-за угрозы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
На сегодняшний день Польша играет ключевую роль в поставке западной военной помощи Киеву. При этом на фоне постоянной российской агрессии страна значительно укрепляет свою обороноспособность и модернизирует вооруженные силы.
Именно поэтому еще в январе 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия передислоцирует пять истребителей Eurofighter Typhoon в Польшу.
Теперь эти боевые самолеты базируются на авиабазе Минск-Мазовецкий, расположенной к востоку от Варшавы.
Ранее самолеты осуществляли полеты с немецкой авиабазы в Ростоке, однако с апреля участвуют в миссиях непосредственно над территорией Польши.
Вместе с самолетами в Польшу отправлено около 150 военнослужащих Бундесвера.
Командование Вооруженных сил Польши уже поблагодарило союзников за поддержку:
"Это еще один пример глубокого военного сотрудничества и искренней преданности безопасности Центральной и Восточной Европы", - говорится в официальном заявлении на платформе X (ранее Twitter).
Передислокация истребителей - это не просто логистический маневр, а демонстрация единства и готовности НАТО отвечать на потенциальные угрозы.
Напомним, что к 2030 году Польша будет иметь больше всего танков в Европе. Речь идет о количестве 1100 танков - это больше, чем у Великобритании, Германии, Франции и Италии вместе взятых.
Кроме того, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что его страна хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью.
Позже он уточнил, что Польша хочет реализовать проект "Восточный щит", который предусматривает укрепление границ страны с Россией и Беларусью