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Німеччина посилила повітряну оборону Польщі п’ятьма винищувачами Eurofighter

Польща, Вівторок 05 серпня 2025 02:49
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Німеччина посилила повітряну оборону Польщі п’ятьма винищувачами Eurofighter Фото: винищувач Eurofighter (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Німеччина розмістила п’ять винищувачів Eurofighter на авіабазі в Польщі задля посилення оборони східного флангу НАТО. Місія триватиме кілька тижнів і є відповіддю на прохання Варшави через загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

На сьогоднішній день Польща відіграє ключову роль у постачанні західної військової допомоги Києву. При цьому на тлі постійної російської агресії країна значно зміцнює свою обороноздатність і модернізує збройні сили.

Саме тому ще в січні 2025 року міністр оборони ФРН Борис Пісторіус говорив, що Німеччина передислокує п’ять винищувачів Eurofighter Typhoon до Польщі.

Тепер ці бойові літаки базуються на авіабазі Мінськ-Мазовецький, розташованій на схід від Варшави.

Раніше літаки здійснювали польоти з німецької авіабази у Ростоку, проте з квітня беруть участь у місіях безпосередньо над територією Польщі.

Разом із літаками до Польщі відправлено близько 150 військовослужбовців Бундесверу.

Командування Збройних сил Польщі вже подякувало союзникам за підтримку:

"Це ще один приклад глибокої військової співпраці та щирої відданості безпеці Центральної та Східної Європи", - йдеться в офіційній заяві на платформі X (раніше Twitter).

Передислокація винищувачів - це не просто логістичний маневр, а демонстрація єдності та готовності НАТО відповідати на потенційні загрози.

Нагадаємо, що до 2030 року Польща матиме найбільше танків у Європі. Йдеться про кількість 1100 танків - це більше, ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узятих.

Крім того, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю.

Пізніше він уточнив, що Польща хоче реалізувати проект "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю

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