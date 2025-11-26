ua en ru
Германия объявила о предоставлении Украине зимней помощи в размере 170 млн евро

Германия, Среда 26 ноября 2025 17:49
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Германия объявила об увеличении военной поддержки Украине и немедленном выделении зимней помощи Киеву в размере 170 млн евро. Таким образом она хочет продемонстрировать, что РФ не добьется успеха в войне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в своей речи в Бундестаге.

Он подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины "на очень высоком уровне" в федеральном бюджете на 2026 год.

"Учитывая недавние события, мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины", - заявил Мерц.

По его словам, поддержка украинского народа будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо. Мерц добавил, что Германия хочет сделать замороженные активы России доступными именно для этого.

"Путин должен осознать, что он не имеет никакого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка", - отметил немецкий канцлер.

Кроме того, Мерц приветствовал усилия США по завершению войны, однако отметил, что Украина и ЕС не желают наступления мира через капитуляцию.

Он подчеркнул, что соглашение между великими державами без согласия Украины и европейцев, "не станет основой для настоящего, устойчивого мира в Украине".

Канцлер Германия напомнил, что в войне в Украине есть только один агрессор. Он также отметил, что ее можно "закончить хоть завтра", если РФ выведет свои войска с украинской территории.

Условия Мерца

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полномасштабная война в Украине может завершиться только в том случае, если условия для этого будут приемлемыми как для Киева, так и для ЕС.

По его словам, условия, на которых завершиться война, будут иметь последствия для безопасности европейских стран.

