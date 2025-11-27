Украина нуждается в мощных ВС и гарантиях безопасности после мирного соглашения, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Мерц подчеркнул, что на кону стоят как европейские, так и украинские интересы безопасности, поэтому гарантии обсуждаются с США и Украиной.

"Украине нужны сильные вооруженные силы, и если будет достигнуто мирное соглашение... Украине и в дальнейшем будут нужны сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от своих партнеров", - подчеркнул Мерц.

Важнейшей гарантией, по его словам, будет хорошо оснащенная украинская армия.

"Вот почему мы также обсуждаем будущую численность украинской армии", - сказал Мерц, добавив, что еще рано обсуждать любое развертывание международных войск.

Европейские страны настаивают на том, что верхний предел численности военнослужащих для Украины должен составлять 800 тысяч, а не 600 тысяч, пишет Reuters.