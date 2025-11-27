ua en ru
Украина нуждается в мощных ВС и гарантиях безопасности после мирного соглашения, - Мерц

Германия, Четверг 27 ноября 2025 23:59
UA EN RU
Украина нуждается в мощных ВС и гарантиях безопасности после мирного соглашения, - Мерц Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц
Автор: Марина Балабан

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Украине понадобятся сильные вооруженные силы и гарантии безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мерц подчеркнул, что на кону стоят как европейские, так и украинские интересы безопасности, поэтому гарантии обсуждаются с США и Украиной.

"Украине нужны сильные вооруженные силы, и если будет достигнуто мирное соглашение... Украине и в дальнейшем будут нужны сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от своих партнеров", - подчеркнул Мерц.

Важнейшей гарантией, по его словам, будет хорошо оснащенная украинская армия.

"Вот почему мы также обсуждаем будущую численность украинской армии", - сказал Мерц, добавив, что еще рано обсуждать любое развертывание международных войск.

Европейские страны настаивают на том, что верхний предел численности военнослужащих для Украины должен составлять 800 тысяч, а не 600 тысяч, пишет Reuters.

Мерц также заявил, что Украину не следует заставлять идти на территориальные уступки, и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Помощь Украине от Германии

Ранее РБК-Украина писало о том, что Германия объявила об увеличении военной поддержки Украине и немедленном выделении зимней помощи Киеву в размере 170 млн евро. Таким образом она хочет продемонстрировать, что РФ не добьется успеха в войне, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в своей речи в Бундестаге 26 ноября.

Также Мерц заверил, что Германия продолжит поддержку Украины "на очень высоком уровне" в федеральном бюджете на 2026 год.

Канцлер Германия напомнил, что в войне в Украине есть только один агрессор. Он также отметил, что ее можно "закончить хоть завтра", если РФ выведет свои войска с украинской территории.

Ранее Мерц заявлял, что полномасштабная война в Украине может завершиться только в том случае, если условия для этого будут приемлемыми как для Киева, так и для ЕС.

По его словам, условия, на которых завершиться война, будут иметь последствия для безопасности европейских стран.

