Германия планирует завершить дежурство своих Patriot в Польше и Словакии

В этом году немецкие военные закончат работу подразделений противовоздушной обороны Patriot в Словакии и Польше. Причина - ограниченные военные ресурсы Берлина.

"Страны были проинформированы о планах. Работа в Польше должна завершиться в июне, а в Словакии до конца года", - заявили в Министерстве обороны Германии.

Отмечается, что Берлин предложил развернуть три своих подразделения Patriot в Польше, чтобы помочь защитить ее воздушное пространство в прошлом году после того, как во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам ракета упала в польской пограничной деревне и убила двух человек.

Впоследствии Германия отправила первые две из трех единиц в Польшу в январе, а система противовоздушной обороны Patriot начала поступать в Словакию в марте прошлого года, чтобы помочь укрепить оборону восточного фланга НАТО.

Правительство Германии также поставило систему Patriot из складов армии, которая будет доставлена в Украину в этом году.