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Германия планирует завершить дежурство своих Patriot в Польше и Словакии

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Берлин, Пятница 21 апреля 2023 11:40
Германия планирует завершить дежурство своих Patriot в Польше и Словакии Фото: Германия планирует завершить работу систем Patriot в Польше и Словакии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В этом году немецкие военные закончат работу подразделений противовоздушной обороны Patriot в Словакии и Польше. Причина - ограниченные военные ресурсы Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Страны были проинформированы о планах. Работа в Польше должна завершиться в июне, а в Словакии до конца года", - заявили в Министерстве обороны Германии.

Отмечается, что Берлин предложил развернуть три своих подразделения Patriot в Польше, чтобы помочь защитить ее воздушное пространство в прошлом году после того, как во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам ракета упала в польской пограничной деревне и убила двух человек.

Впоследствии Германия отправила первые две из трех единиц в Польшу в январе, а система противовоздушной обороны Patriot начала поступать в Словакию в марте прошлого года, чтобы помочь укрепить оборону восточного фланга НАТО.

Правительство Германии также поставило систему Patriot из складов армии, которая будет доставлена в Украину в этом году.

"Если ситуация позволяет, есть смысл изменить ситуацию. Нам нужна гибкость, потому что у нас нет бесконечного количества оборудования", - сказала глава комитета по вопросам обороны немецкого парламента.Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Напомним, 19 апреля Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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