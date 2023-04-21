Германия планирует завершить дежурство своих Patriot в Польше и Словакии
В этом году немецкие военные закончат работу подразделений противовоздушной обороны Patriot в Словакии и Польше. Причина - ограниченные военные ресурсы Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
"Страны были проинформированы о планах. Работа в Польше должна завершиться в июне, а в Словакии до конца года", - заявили в Министерстве обороны Германии.
Отмечается, что Берлин предложил развернуть три своих подразделения Patriot в Польше, чтобы помочь защитить ее воздушное пространство в прошлом году после того, как во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам ракета упала в польской пограничной деревне и убила двух человек.
Впоследствии Германия отправила первые две из трех единиц в Польшу в январе, а система противовоздушной обороны Patriot начала поступать в Словакию в марте прошлого года, чтобы помочь укрепить оборону восточного фланга НАТО.
Правительство Германии также поставило систему Patriot из складов армии, которая будет доставлена в Украину в этом году.
"Если ситуация позволяет, есть смысл изменить ситуацию. Нам нужна гибкость, потому что у нас нет бесконечного количества оборудования", - сказала глава комитета по вопросам обороны немецкого парламента.Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Напомним, 19 апреля Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов.
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