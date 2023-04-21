Німеччина планує завершити чергування своїх Patriot в Польщі та Словаччині
Цього року німецькі військові завершать роботу підрозділів протиповітряної оборони Patriot в Словаччині та Польщі. Причина - обмежені військові ресурси Берліну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
"Країни були проінформовані про плани. Робота в Польщі має завершитися в червні, а в Словаччині до кінця року", - заявили у Міністерстві оборони Німеччини.
Зазначається, що Берлін запропонував розгорнути три свої підрозділи Patriot у Польщі, щоб допомогти захистити її повітряний простір минулого року після того, як під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах ракета впала у польському прикордонному селі і вбила двох людей.
Згодом, Німеччина відправила перші два з трьох одиниць до Польщі в січні, а система протиповітряної оборони Patriot почала надходити до Словаччини в березні минулого року, щоб допомогти зміцнити оборону східного флангу НАТО.
Уряд Німеччини також поставив систему Patriot зі складів армії, яку доставлять в Україну цього року.
"Якщо ситуація дозволяє, є сенс змінити ситуацію. Нам потрібна гнучкість, тому що ми не маємо нескінченної кількості обладнання", - сказала голова комітету з питань оборони німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн
Нагадаємо, 19 квітня, Україна отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.
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